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11:49, 21 марта 2024Среда обитания

Деньги на расселение аварийного жилья захотели выделять по-новому

Минстрой: деньги отстающих регионов на расселение ветхого жилья нужно переделить

Фото: Евгений Софийчук / Коммерсантъ

Выделенные на расселение аварийного жилья деньги предложили забирать у отстающих в этом деле регионов и перераспределять на другие. Новые правила выделения средств на решение проблемы ветхого жилья предложил Минстрой, пишет «Коммерсантъ».

В проекте постановления правительства предусмотрена возможность перераспределения части лимитов, которые выделили регионам на реализацию программы расселения аварийного жилья (признанное таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2022-го), в случае медленного освоения средств субъектами. По данным Фонда развития территорий (ФРТ), сейчас к реализации новой программы приступили 15 регионов.

В документе указано, что перераспределять средства сможет сам ФРТ — через него деньги и доводятся до регионов. Такое решение будет принято, если выяснится, в первый год реализации программы заключили государственные и муниципальные контракты, которые обеспечивают расселение меньше половины заявленной на этот период аварийной площади. У «отстающих» регионов изымут все незаконтрактованные бюджетные средства, пояснили в ведомстве.

Минстрой собирается применять такой поход ретроспективно — то есть относительно контрактов, которые заключили еще в 2023 году. Это позволит оперативно и рационально расходовать бюджетные средства, выделенные на реализацию госпрограммы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить новую программу расселения аварийного жилья. Также глава государства выразил уверенность, что в субъектах РФ активно будут подключаться к этой работе или продолжать ее там, где она уже идет достаточно интенсивно.

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      Нина Ташевская
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