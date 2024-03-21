Девушка сгоряча отомстила неверному бойфренду и пожалела об этом

Пользовательница Reddit с ником Realistic_Joke_3163 рассказала на портале, как узнала об измене возлюбленного и решилась отомстить. Шаг, на который решилась рассказчица и о котором она впоследствии пожалела, разозлил пользователей сети.

Девушка объяснила, что состоит в отношениях с бойфрендом полтора года. По ее словам, за это время у них не было проблем, а все свободное время они проводили вместе.

Однако некоторое время назад у парня изменился рабочий график. Также подозрительным девушке показалось то, что возлюбленный стал реже ей писать. Поэтому во время одной из встреч пользовательница решила заглянуть в телефон бойфренда.

«От того дерьма, которое я нашла в его дурацком телефоне, мое сердце ушло в пятки», — заявила она. Автор публикации обнаружила, что ее возлюбленный обменивается с незнакомой девушкой интимными фото и видео. Кроме того, по словам рассказчицы, новая знакомая бойфренда выкладывала эротические видео на OnlyFans, среди которых оказались записи с участием парня героини.

Тогда пользовательница нашла эту девушку в интернете и разослала найденные эротические видео ее друзьям и членам семьи. На следующее утро рассказчица поняла, что поступила неправильно. По ее словам, теперь она чувствует себя виноватой.

Пользователи в комментариях также сочли поведение героини истории неприемлемым. «Порноместь преследуется по закону», «Почему вы не отправили видео его семье или друзьям? Девушка могла не знать, что у парня есть возлюбленная», «Больше всего меня раздражает, что женщина мстит другой женщине. Автор, это не она тебе изменила, а твой бойфренд», — высказались они.

Ранее парень рассказал на портале, как он раскрыл родителям своей возлюбленной правду о ней. Он сообщил им, что их дочь вела половую жизнь, несмотря на ее заверения в обратном. Пользователи сети раскритиковали рассказчика.