Два министерства Эстонии выступили против лишения россиян голоса на выборах

Postimees: Минюст и МВД Эстонии не поддержали лишение россиян голоса на выборах

Министерство юстиции и МВД Эстонии предложат правительству не поддерживать законопроект, который предусматривает лишение россиян и белорусов права голосовать на местных выборах в стране. Об этом сообщила эстонская газета Postimees.

Речь идет о законопроекте от фракции оппозиционной партии «Отечество». Согласно документу, принимать участие в голосовании смогут только граждане тех государств, с которыми у Эстонии заключен двусторонний иностранный договор, а также те, кто живут в стране на основании долгосрочного или постоянного вида на жительство.

Уточняется, что целью поправки является отмена права голоса для всех граждан третьих стран и неграждан, проживающих на эстонской территории. Так хотят исключить возможность участия в местных выборах россиян и белорусов. По мнению Минюста, проект не соразмерен поставленной цели.

Ранее вице-председатель Центристской партии Эстонии Яан Тоотс заявил, что запрещать россиянам и белорусам голосовать на муниципальных выборах нельзя и невозможно. «Все эти люди живут здесь многие годы», — обратил внимание он.