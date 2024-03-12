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12:09, 12 марта 2024Бывший СССР

Оппозиция в Эстонии не поддержала идею лишить россиян избирательного права

Член Центристской партии Эстонии Тоотс: нельзя лишить россиян права голоса

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Оппозиция в Эстонии не поддержала идею лишить граждан России и Белоруссии избирательного права на муниципальных выборах. Как заявил в разговоре с изданием «Северное Побережье» вице-председатель Центристской партии Яан Тоотс, запрещать россиянам и белорусам голосовать нельзя и невозможно.

«Везде в мире так, что люди, живущие на своей территории, могут сказать свое слово на местных выборах. Все эти люди живут здесь многие годы — и они так и так жители Эстонии. Так что я считаю неразумным лишение их избирательного права — это ничего не даст, а только опять накрутит эмоции. Это неправильно», — передаются в публикации слова политика.

Он добавил, что на национальном уровне ограничение права голоса россиян может быть приемлемым.

О необходимости лишить избирательных прав граждан России и Белоруссии в конце февраля заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По ее словам, парламенту стоило заняться этим гораздо раньше.

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      Глеб Палехов
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