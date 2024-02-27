Премьер Эстонии призвала быстрее лишить россиян избирательных прав

Премьер-министр Эстонии Каллас: необходимо лишить россиян избирательных прав

Если россиян и белорусов можно лишить избирательных прав, изменив конституцию Эстонии, — этим нужно заняться как можно скорее. Об этом заявила премьер-министр прибалтийской республики Кая Каллас, передает портал ERR.ee.

«Попробуем еще обсудить это в коалиции [в парламенте Эстонии]. Если это возможно сделать, изменив конституцию, то нужно заняться этим быстрее. Когда я, так сказать, прикидываю в уме, то эти голоса [правящей коалиции] должны набраться», — приводятся в публикации слова главы правительства.

Она объяснила необходимость такой политики несогласием с тем, что на выборах в республике могут голосовать сторонники президента России Владимира Путина или те, кто одобряют проведение специальной военной операции.

Ранее Каллас также пожаловалась на пожилых россиян, проживающих в Эстонии. По ее словам, русские пенсионеры хотят вернуть себе «чувство господства» в республике.