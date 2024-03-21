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10:25, 21 марта 2024Силовые структуры

Двое россиян украли холодильник у соседа и купили на вырученные деньги алкоголь

Двое мужчин из Башкирии продали холодильник соседа, чтобы купить алкоголь

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Двое жителей Башкирии вломились в квартиру к соседу и украли у него холодильник, чтобы купить на вырученные деньги алкоголь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, все произошло в Мелеузовском районе республики. Мужчины распивали спиртные напитки в общежитии и придумали план, как найти деньги на покупку еще одной порции алкоголя. Воспользовавшись отсутствием соседа, злоумышленники выбили дверь в его квартиру и украли двухметровый холодильник.

Похищенную технику воры продали за пять тысяч рублей, на которые закупились спиртным. Вскоре их задержали полицейские и завели в отношении них уголовное дело. Выяснилось, что ранее они уже были судимы.

Ранее Петроградский суд Санкт-Петербурга арестовал Артура Барбынца, подозреваемого в совершении рекордной по сумме кражи из банка. Мужчине, укравшему, по версии следствия, более одного миллиарда рублей в разной валюте и ценности, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 мая.

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      Олеся Мицкевич
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