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16:15, 21 марта 2024Бывший СССР

Эстонский наемник ВСУ признал критическое превосходство России в вооружении

Наемник из Эстонии: у ВСУ недостаточно оружия, чтобы противостоять России

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска обладают значительным превосходством над украинской армией в вопросе вооружения, которое имеет критическое значение для победы в конфликте. Об этом рассказал наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Эстонии по имени Эгерт в разговоре с порталом ERR.ee

«У нас нет достаточно большого оружия, чтобы противостоять России. Поскольку Россия действительно мобилизовала всю свою военную промышленность, нам очень трудно, потому что у них есть большое, современное оружие, которое имеет решающее значение в войне, а у нас его очень мало», — передаются в публикации слова разведчика.

Эгерт также признал, что для ВСУ сложилась тяжелая ситуация на фронте.

Ранее количество иностранных специалистов, воющих на стороне украинской армии, оценил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По словам полковника, на Украине находится целый легион наемников.

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      Глеб Палехов
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