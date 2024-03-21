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08:03, 21 марта 2024Силовые структуры

ФСБ задержала двух жителей Мариуполя за оправдание терроризма

В ДНР ФСБ задержала двух жителей Мариуполя по подозрению в оправдании терроризма
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) ФСБ задержала двух жителей Мариуполя по подозрению в оправдании терроризма и ударов по Крымскому мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по ДНР.

По данным ведомства, фигуранты публиковали ролики и оставляли комментарии в социальных сетях, оправдывающие террористическую деятельность одной из запрещенных украинских организаций и теракт на Крымском мосту.

Возбуждено дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

Ранее суды в Хабаровске вынесли приговоры девятерым выходцам из стран Центральной Азии за содействие международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России международная террористическая организация).

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      Екатерина Кашурникова
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