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07:10, 21 марта 2024Силовые структуры

В России осудили девятерых иностранцев за финансирование террористов

ФСБ: в Хабаровске осудили девять человек за содействие террористам

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Суды в Хабаровске вынесли приговоры девятерым выходцам из стран Центральной Азии за содействие международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России международная террористическая организация). Об этом сообщило управление ФСБ по Хабаровскому краю, передает РИА Новости.

Как пояснили в ведомстве, подсудимые организовали устойчивый канал финансовой помощи на нужды участников террористической организации. Пятерым иностранцем назначено наказание в виде лишения свободы от 8 до 8 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строго режима. Первые три года отбывать наказание ни будут в тюрьме.

Кроме того, суд привлек к ответственности их соотечественников, которые знали о противоправной деятельности и умышленно не сообщили об этом. Им назначено наказание в виде штрафов в размере от 11 до 30 тысяч рублей.

В 2022 году в Москве 2-й Западный окружной военный суд приговорил к девяти годам колонии Далерджона Саидова за финансирование терроризма. По данным следствия, Саидов с октября по декабрь 2021 года собирал деньги и отправлял их на счета боевиков, воюющих в составе запрещенной в России международной террористической организации.

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      Марина Совина
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