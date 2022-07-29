В Москве мужчину осудили на девять лет за финансирование терроризма

В Москве мужчину осудили на девять лет за финансирование терроризма

В Москве 2-й Западный окружной военный суд приговорил к девяти годам колонии Далерджона Саидова за финансирование терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова. Из них два года он проведет в тюрьме, а семь лет — в колонии строгого режима.

По данным следствия, Саидов с октября по декабрь 2021 года собирал деньги и отправлял их на счета боевиков, воюющих в составе запрещенной в России международной террористической организации. При этом мужчина осознавал, что средства пойдут на подготовку и совершение терактов.

Преступление выявили следователи столичного СКР и оперативные сотрудники силовых структур.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге россиянка отправила деньги дочери в Сирию и попала под суд за помощь террористам. Следствие в качестве доказательства вины представило переписку, в которой дочь писала женщине, что рада быть на территории, где установлен халифат.