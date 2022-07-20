Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянка отправила деньги дочери в Сирию и попала под суд за помощь террористам

В Петербурге прокурор запросил 10 лет колонии женщине за отправку денег дочери в Сирии

Фото: Shutterstock

В Петербурге во Втором Западном окружном военном суде на процессе по делу местной жительницы Марины Комар прокурор попросил назначить ей десять лет лишения свободы за финансирование терроризма. Об этом сообщает «Фонтанка».

На заседании поддерживающий государственное обвинение прокурор Николай Золотухин заявил, что доказана вина подсудимой в том, что она отправляла 35-летней дочери и пятерым внукам деньги и тем самым помогала боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

По данным следствия, с 2015-го по 2021 год петербурженка дважды переводила деньги и не отрицает этого. Она признала, что дочь и двое ее мужей, которые погибли на территории Сирии, занимались терроризмом. Следствие в качестве доказательства вины Комар представило ее переписку, в которой дочь пишет, что рада быть на территории, где установлен халифат.

Однако адвокат подсудимой Андрей Анискевич настаивает, что деньги Марины тратились на еду, одежду детям и прочие бытовые нужды, а не на оружие и обмундирование боевиков. Причастность ее дочери к ИГ ничем не подтверждена, она с детьми заперта в лагере «Аль-Холь», который контролируется курдами и не имеет отношения к террористам. Несколько лет они не могут уехать из Сирии. За почти семь лет петербурженка отправила дочери 700 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Стало известно о работе Запада над ускорением оказания военной помощи Киеву
Модель OnlyFans отказалась от дезодоранта из-за любви к запаху своего пота
Названы главные ошибки россиян при покупке жилья в Турции
Туристка нашла лазейку в правилах провоза ручной клади и восхитила подписчиков
В клубе РПЛ опровергли информацию о попадании в реанимацию 17-летнего футболиста
Раскрыто истинное влияние серотонина на развитие депрессии
Глваком ВСУ обсудил с командиром НАТО в Европе работу на уровне штабов
Российский военный украл с учений ящик тротила и хранил его под кроватью
Врач объяснил важность прохождения диспансеризации здоровыми людьми
Постпред США при ООН заявила о мешающих влиянию Вашингтона долгах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.