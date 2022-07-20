Россиянка отправила деньги дочери в Сирию и попала под суд за помощь террористам

В Петербурге прокурор запросил 10 лет колонии женщине за отправку денег дочери в Сирии

В Петербурге во Втором Западном окружном военном суде на процессе по делу местной жительницы Марины Комар прокурор попросил назначить ей десять лет лишения свободы за финансирование терроризма. Об этом сообщает «Фонтанка».

На заседании поддерживающий государственное обвинение прокурор Николай Золотухин заявил, что доказана вина подсудимой в том, что она отправляла 35-летней дочери и пятерым внукам деньги и тем самым помогала боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

По данным следствия, с 2015-го по 2021 год петербурженка дважды переводила деньги и не отрицает этого. Она признала, что дочь и двое ее мужей, которые погибли на территории Сирии, занимались терроризмом. Следствие в качестве доказательства вины Комар представило ее переписку, в которой дочь пишет, что рада быть на территории, где установлен халифат.

Однако адвокат подсудимой Андрей Анискевич настаивает, что деньги Марины тратились на еду, одежду детям и прочие бытовые нужды, а не на оружие и обмундирование боевиков. Причастность ее дочери к ИГ ничем не подтверждена, она с детьми заперта в лагере «Аль-Холь», который контролируется курдами и не имеет отношения к террористам. Несколько лет они не могут уехать из Сирии. За почти семь лет петербурженка отправила дочери 700 тысяч рублей.