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12:36, 21 марта 2024Мир

Генсек НАТО заявил о недостаточной общественной поддержке альянса

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что хотел бы больше поддержки альянса в обществе

Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО должна обладать большей поддержкой общества в странах объединения. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

В ходе пресс-конференции Столтенберг ответил на вопрос о низкой общественной поддержке НАТО. Он отметил, что в данный момент не располагает конкретными цифрами поддержки блока в государствах объединения.

«Конечно, я бы хотел видеть еще больше поддержки, но у нас демократические страны, открытые дискуссии и дебаты», — заявил генсек НАТО. При этом он добавил, что большинство граждан государств альянса выступают за НАТО и оборонные расходы.

Ранее церемония поднятия флага альянса в Швеции прошла под крики «Нет НАТО». На мероприятии присутствовало множество официальных лиц, в том числе король Швеции Карл XVI Густав и премьер-министр Ульф Кристерссон.

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      Юрий Леонов
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