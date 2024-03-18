Крики «Нет НАТО» прозвучали на церемонии поднятия флага альянса в Швеции

В Швеции флаг Североатлантического альянса подняли под крики «Нет НАТО»

На торжественной церемонии в Швеции флаг Североатлантического альянса подняли под крики «Нет НАТО». Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония проводилась в столице страны Стокгольме у здания парламента. Отмечается, что Швеция официально стала членом НАТО 7 марта.

На мероприятии присутствовало множество официальных лиц, в том числе король Швеции Карл XVI Густав, премьер-министр Ульф Кристерссон и спикер парламента Андреас Норлен.

После речи короля собравшиеся начали скандировать «Нет НАТО». Уточняется, что крики звучали как во время поднятия флага альянса и звучания государственного гимна, а также параллельно с выступлениями премьер-министра и спикера парламента.

Ранее в Европе признали наличие военных стран НАТО на Украине. Сообщается, что у стран альянса есть информаторы на местах, которые предоставляют информацию о ситуации на фронте, некоторые из них — иностранные военнослужащие в отставке.