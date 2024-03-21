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01:46, 21 марта 2024Бывший СССР

Глава МИД Латвии лишился дара речи из-за вопроса о депортации россиян

Глава МИД Латвии Кариньш начал заикаться, отвечая на вопрос о депортации россиян

Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш лишился дара речи, отвечая на вопрос о депортации россиян по причине незнания языка. Это произошло во время беседы главы внешнеполитического ведомства с журналистом Тимом Себастьяном, интервью размещено на YouTube-канале Deutsche Welle (внесено в РФ в реестр СМИ-иноагентов).

Кариньш заявил, что все проживающие на территории Латвии люди должны учить национальный язык, добавив, что подобная практика распространена во многих государствах Европы.

Журналист поинтересовался, почему именно русскоязычных жителей страны планируют депортировать из-за незнания латышского. Глава МИД попытался ответить на вопрос, но растерялся и начал заикаться, заявив, что «это неправда».

Ранее представитель управления по вопросам миграции Латвии Мадара Пуке заявила, что из государства могут депортировать около 800 россиян, не имеющих права на пребывание в нем. Она уточнила, что депортация грозит тем россиянам, которые не сдали экзамен по латышскому языку и не подали заявление на вид на временное проживание.

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      Маргарита Пименова
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