Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:22, 21 марта 2024Силовые структуры

1100 российских заключенных эвакуировали из-под обстрелов на границе с Украиной

ФСИН вывезла из-за обстрелов 1100 осужденных из колоний на границе с Украиной
Начало событий в новости В России перестало хватать тюремщиков

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

1100 заключенных российских колоний эвакуировали из-за обстрелов с территорий, граничащих с Украиной. Об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Аркадий Гостев на коллегии ведомства по итогам работы в 2023 году, передает РИА Новости.

По его словам, сотрудники обеспечили стабильную и устойчивую работу уголовно-исполнительной системы в условиях обстрелов приграничных районов. Были экстренно вывезены заключенные спецучреждений без потерь среди контингента и личного состава.

Гостев сообщил, что свыше 1,6 тысячи бывших сотрудников уголовно-исполнительной системы участвуют в специальной военной операции (СВО) и выполняют задачи на передовой. 157 доблестно отдали свои жизни.

Также ФСИН совместно с Минюстом отправляют на нужды СВО приборы ночного видения, автомобильную технику и продукты питания.

Вместе с тем, Гостев отметил кадровую нехватку, которая составляет почти 20 процентов от численности всего персонала. За последний год некомплект увеличился почти на четыре процента и достиг уровня в 19 процентов. Подобную динамику он назвал «серьезной».

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Цели удара достигнуты». Российские войска обстреляли «Кинжалами» центры принятия решений ВСУ и базы наемников

      Россиянам раскрыли способы не переплачивать за электричество на даче

      Почти три десятка туристов пострадали в аварии с автобусом в Таиланде

      Поставки сельхозпродукции из России в Китай взлетели

      Конгресс США намерен обязать правительство отчитаться о целях по Украине

      Участник налета на инкассаторов с 300 миллионами рублей попался в Москве

      Россиянкам раскрыли удачные сочетания с самым модным цветом года

      Российского военного приговорили к восьми годам колонии за неявку в часть

      Стало известно об обещании хуситов не наносить удары по судам России и Китая

      Обнаружена редкая система из двух звезд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше