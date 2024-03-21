1100 российских заключенных эвакуировали из-под обстрелов на границе с Украиной

ФСИН вывезла из-за обстрелов 1100 осужденных из колоний на границе с Украиной

1100 заключенных российских колоний эвакуировали из-за обстрелов с территорий, граничащих с Украиной. Об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Аркадий Гостев на коллегии ведомства по итогам работы в 2023 году, передает РИА Новости.

По его словам, сотрудники обеспечили стабильную и устойчивую работу уголовно-исполнительной системы в условиях обстрелов приграничных районов. Были экстренно вывезены заключенные спецучреждений без потерь среди контингента и личного состава.

Гостев сообщил, что свыше 1,6 тысячи бывших сотрудников уголовно-исполнительной системы участвуют в специальной военной операции (СВО) и выполняют задачи на передовой. 157 доблестно отдали свои жизни.

Также ФСИН совместно с Минюстом отправляют на нужды СВО приборы ночного видения, автомобильную технику и продукты питания.

Вместе с тем, Гостев отметил кадровую нехватку, которая составляет почти 20 процентов от численности всего персонала. За последний год некомплект увеличился почти на четыре процента и достиг уровня в 19 процентов. Подобную динамику он назвал «серьезной».