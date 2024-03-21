Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:01, 21 марта 2024Экономика

В России перестало хватать тюремщиков

Глава ФСИН Гостев: нехватка сотрудников в ведомстве составляет почти 20 %

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В настоящее время нехватка сотрудников в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) составляет почти 20 процентов от численности всего персонала. О нехватке в стране тюремщиков заявил глава ведомства Аркадий Гостев, его слова приводит «Интерфакс».

Как уточнил руководитель ФСИН, за последний год некомплект увеличился почти на четыре процента и достиг уровня в 19 процентов. Подобную динамику он назвал «серьезной».

На фоне роста кадрового дефицита нагрузка на действующих сотрудников ведомства заметно выросла. Кроме того, на работников ФСИН стали возлагать новые функции, которые не обеспечиваются финансовыми и кадровыми ресурсами. Из-за этого, в частности, растет их психологическая и физическая усталость.

С учетом усиления кадрового голода в ведомстве его глава призвал российские власти принять «неотложные меры на правительственном уровне». Речь идет в том числе об увеличении окладов действующих сотрудников ФСИН. Эти меры необходимо принять, несмотря на «сложное экономическое положение в стране», заключил Гостев.

Ранее об острой нехватке кадров также заявлял министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. По его словам, в настоящее время строительной отрасли не хватает около одного миллиона специалистов. В свою очередь, президент России Владимир Путин оценивал суммарный дефицит кадров в стране на уровне в 2,5 миллиона человек.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Цели удара достигнуты». Российские войска обстреляли «Кинжалами» центры принятия решений ВСУ и базы наемников

      Китай резко сократил закупки российского угля

      Пенсионный фонд подал в суд на Веру Брежневу из-за 500 рублей

      В России призвали главу МОК покинуть пост

      Глава столицы российского региона объявил об отставке

      В России поддержали полную отмену порога беспошлинной торговли

      Хуснуллин назвал необходимый размер ставки по ипотеке

      В Петербурге подростки заманили 11-летнего мальчика и избили до сотрясения мозга

      В Европе допустили отмену беспошлинного ввоза товаров с Украины

      Одна европейская страна объявила о победе над ростом цен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше