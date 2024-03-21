В России перестало хватать тюремщиков

Глава ФСИН Гостев: нехватка сотрудников в ведомстве составляет почти 20 %

В настоящее время нехватка сотрудников в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) составляет почти 20 процентов от численности всего персонала. О нехватке в стране тюремщиков заявил глава ведомства Аркадий Гостев, его слова приводит «Интерфакс».

Как уточнил руководитель ФСИН, за последний год некомплект увеличился почти на четыре процента и достиг уровня в 19 процентов. Подобную динамику он назвал «серьезной».

На фоне роста кадрового дефицита нагрузка на действующих сотрудников ведомства заметно выросла. Кроме того, на работников ФСИН стали возлагать новые функции, которые не обеспечиваются финансовыми и кадровыми ресурсами. Из-за этого, в частности, растет их психологическая и физическая усталость.

С учетом усиления кадрового голода в ведомстве его глава призвал российские власти принять «неотложные меры на правительственном уровне». Речь идет в том числе об увеличении окладов действующих сотрудников ФСИН. Эти меры необходимо принять, несмотря на «сложное экономическое положение в стране», заключил Гостев.

Ранее об острой нехватке кадров также заявлял министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. По его словам, в настоящее время строительной отрасли не хватает около одного миллиона специалистов. В свою очередь, президент России Владимир Путин оценивал суммарный дефицит кадров в стране на уровне в 2,5 миллиона человек.