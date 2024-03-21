Hermes обвинили в продаже сумок только достойным и избранным покупателям

Покупатели обвинили Hermes в продаже сумок Birkin только достойным клиентам

Покупатели подали в суд Калифорнии коллективный иск на французский модный дом Hermes и обвинили в нарушении антимонопольного законодательства США. Об этом сообщает Independent.

Поводом для коллективного иска послужила политика люксового бренда, согласно которой сумку Birkin, стоимость которой, в зависимости от модели, составляет более 100 тысяч долларов (около 9,2 миллиона рублей), могут приобрести только постоянные клиенты с внушительной историей покупок в бутиках. При этом утверждается, что продавцы показывают аксессуар в приватной комнате только «достойным и избранным» покупателям. Также отмечается, что сумки Birkin недоступны для заказа на официальном сайте бренда и их нельзя приобрести в бутиках.

Одна из истцов, Тина Каваллери рассказала, что потратила около десяти тысяч долларов (920 тысяч рублей) на товары Hermes, но ей все равно отказали в покупке Birkin. По словам сотрудников, сумка доступна только тем «клиентам, которые последовательно поддерживают бизнес» компании. В свою очередь, второй истец Марк Глинога заявил, что неоднократно пытался купить сумку, но каждый раз продавцы ему отказывали, предлагая приобрести другие предметы роскоши.

В настоящий момент клиенты требуют от Hermes возмещения ущерба и изменений правил политики продаж.

В январе Hermès обругали в сети за продажу дорогих бумажных конвертов. Тогда речь шла об открытке, выполненной в фирменных цветах люксового бренда, стоимость которой составила 125 долларов (11 тысяч рублей).