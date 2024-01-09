Hermes обругали за продажу дорогих конвертов со словами «мы шутка для богачей»

Французский дом моды Hermes обругали в сети за продажу дорогих бумажных конвертов. Об этом сообщает New York Post.

Речь идет об открытке, выполненной в фирменных цветах люксового бренда, стоимость которой составила 125 долларов (11 тысяч рублей). Известно, что конверты производят во Франции и при отправке клиентам оборачивают в шелк.

Комедийный блогер Бентон МакКлинток возмутился ценой на упомянутую канцелярию, о чем высказался в своем TikTok-аккаунте. Комментаторы согласились с мнением автора ролика. «Мы шутка для богачей», «Все твои слова — сущая правда», «Мир сходит с ума», — высказывались пользователи сети.

В сентябре Balenciaga обругали в сети за продажу резиновых сапог за 105 тысяч рублей. Речь идет о высокой обуви Excavator, выполненной из резины черного цвета. Их стоимость составляет 875 фунтов стерлингов (105 тысяч рублей).