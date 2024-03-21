Хуснуллин назвал необходимый размер ставки по ипотеке

Вице-премьер Хуснуллин: ставка по ипотеке должна быть пять процентов

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что ставка по ипотеке должна составлять пять процентов годовых. Необходимый размер этого показателя он назвал в интервью «Ведомостям».

«Мое мнение, а я всегда говорил это, но повторюсь еще раз: ставка по ипотеке должна быть пять процентов», — считает зампред правительства.

Хуснуллин рассказал, что определенным препятствием к этому служит деятельность Центробанка, перед которым стоит задача выполнять свои функции макрорегулятора. «Мы же свою функцию выполняем. Но мы там путем обсуждений и споров какие-то компромиссы находим», — добавил он.

Вице-премьер также подчеркнул важную роль жилищного строительства и ипотеки в улучшении жилищных условий и развитии экономики и их влияние на демографию. «Если ты живешь в однокомнатной квартире с двумя или тремя детьми, то думаешь, а нужно ли еще рожать», — пояснил он, добавив, что надежность льготной ипотеки доказывает реальное улучшение условий проживания граждан при очень низком проценте неуплат по этим кредитам.

Между тем, аналитики пришли к выводу, что россияне по итогам первого квартала 2024 года отвернулись от ипотеки.