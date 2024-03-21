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09:57, 21 марта 2024Ценности

Ирина Шейк показала фото с пляжа и вызвала споры в сети

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась снимками с отдыха и вызвала споры среди фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя знаменитость показала серию фото с пляжа, на которых она позировала на фоне океана в полупрозрачном платье длины макси с леопардовым принтом. При этом мокрые волосы манекенщицы были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж. От аксессуаров она также отказалась.

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Пользователи сети неоднозначно отнеслись к образу Шейк, о чем написали в комментариях под постом. «Что за старая тряпка на вас?», «Платье старомодное», «Ирина в леопарде — это роскошь», «Как всегда шикарна», — высказывались многочисленные поклонники.

Ранее Ирина Шейк приняла участие в откровенной съемке для рекламы канадского бренда Aritzia.

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      Карина Черных
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