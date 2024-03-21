Избирком Петербурга проверит видео с женщиной на коленях у избирательной урны

В Петербурге проведут проверку видео с женщиной на коленях у избирательной урны

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга проведет проверку из-за появления видео, где женщина на одном из избирательных участках на коленях кидает бумаги в урну для голосования. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального избиркома.

Председателям территориальной и избирательной комиссии поручили предоставить информацию по вопросам организации голосования и установления его итогов. Как уточняет «Фонтанка», видео, вызвавшее интерес Центризбиркома, было снято на территории Адмиралтейского района Петербурга.

На опубликованных в сети кадрах видно, как женщина приползает на коленях со стопкой бумаг к урне и начинает бросать туда бумажки, напоминающие бюллетени. Впоследствии к ней подходит вторая женщина и начинает делать то же самое, а затем наклоняет урну. Видеозапись заканчивается тем, что одна из женщин ложится на спину и начинает трясти урну. В это время в помещении за стеклом можно увидеть мужчину в форме.

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