Известный российский певец похвалил москвичей за душевность

Певец Михаил Муромов похвалил москвичей за душевность

Известный советский и российский певец Михаил Муромов заявил, что считает москвичей душевными людьми. Артист похвалил жителей столицы в интервью журналу «Москвич Mag».

Муромов отметил, что настоящие москвичи отличаются интеллигентностью и добротой, однако встретить их — настоящее везение. «Они радушные люди, желающие помочь, они добрее других. Москва такая!» — убежден певец.

Артист также считает, что российская столица душевнее всех остальных городов мира. Он добавил, что Париж и многие другие европейские столицы в последние годы изменились в худшую сторону и были утрачены. «Что касается многих столиц Европы, то их уже нет. Парижа нет уже! Только так — название и лейблы. Монмартр, Шанз-Элизе, но утрачен Париж. Там кругом мигранты, там даже в такси не сядешь к белому!» — раскритиковал город Муромов.

Ранее в марте режиссер Юрий Муравицкий рассказал, что, по его мнению, Москва превосходит другие города хорошо развитой инфраструктурой.