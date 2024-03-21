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16:16, 21 марта 2024Ценности

Киану Ривз удивил фанатов кардинальной сменой имиджа

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Канадский актер, кинорежиссер, кинопродюсер и музыкант Киану Ривз кардинально сменил имидж и удивил фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

59-летний артист был замечен на съемках фильма «Исход» в Лос-Анджелесе. Папарацци запечатлели знаменитость с новой стрижкой. На размещенных кадрах видно, что звезда «Джона Уика» решил впервые за долгое время избавиться от длинных волос.

Читатели портала оценили преображение Ривза в комментариях под материалом: «Я его фанат и мне нравится эта прическа!», «Такой красивый мужчина, внутри и снаружи», «Длинные волосы его старят. Короткая стрижка ему очень идет», «Киану надо любить, а с короткими волосами это стало еще проще», «Боже, он такой привлекательный с короткими волосами!»

В феврале сообщалось, что американская актриса и режиссер Анджелина Джоли также неожиданно сменила имидж. Тогда 48-летнюю знаменитость фотографы заметили на улице Нью-Йорка с новой прической. Выяснилось, что телезвезда перекрасилась в блонд.

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      Мария Винар
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