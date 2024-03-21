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11:05, 21 марта 2024Мир

Колледж для будущих чиновников ЕС уволил профессора за домогательства

Politico: профессора уволили из Колледжа для чиновников ЕС за домогательства

Фото: Treehill / Wikimedia

Колледж Европы для будущих чиновников Европейского союза (ЕС) в Брюгге уволил профессора Оливье Косту из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Politico.

«Этим письмом я хотела бы сообщить вам, что договорные отношения между Колледжем Европы и профессором Оливье Костой сегодня расторгнуты», — написал в электронном письме студентам и профессорам ректор учебного заведения и бывший Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Федерика Могерини.

В заявлении Могерини не уточнила причину увольнения Косты, но подчеркнула, что открыта для любых дополнительных вопросов или проблем.

Как отмечает издание, в феврале комитет Колледжа Европы решил, что профессор не может продолжать свою работу в кампусе Брюгге после того, как было установлено, что он нарушил университетский кодекс поведения, сексуально домогаясь студента. Четыре бывшие студентки также поделились с изданием электронными письмами, которые демонстрируют предполагаемый неуместный контакт с Костой.

Ранее стало известно, что личный помощник первой леди США Джилл Байден Энтони Бернал на протяжении более чем десяти лет на рабочем месте домогался своих коллег. Сообщается, что он также неоднократно обсуждал на рабочем месте размеры пенисов сотрудников.

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      Виктория Кондратьева
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