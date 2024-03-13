NYP: помощник жены Байдена десять лет обсуждал пенисы коллег и домогался их

Личный помощник первой леди США Джилл Байден Энтони Бернал на протяжении более чем десяти лет на рабочем месте домогался своих коллег и открыто обсуждал размеры их половых органов. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме пишет американская газета The New York Post (NYP).

Как указали собеседники издания, Бернал «неоднократно обсуждал на рабочем месте размеры пенисов коллег». Чиновник, открыто заявляющий о своей гомосексуальной ориентации, позволял себе делать «неприемлемые заявления о личной жизни коллег», отмечают сотрудники президентской администрации.

«Сотрудникам говорили, что его "защищает" Джилл», — сообщил один из мужчин в беседе с NYP, говоря о личных связях Бернала с четой Байденов и его особой дружбе с женой действующего президента.

При этом сам Бернал отрицает факты харассмента со своей стороны, называя все обвинения в свой адрес «необоснованными нападками».

В 2020 году бывшая помощница Байдена и сотрудница Сената США Тара Рид рассказала о пережитых ею более 30 лет назад сексуальных домогательствах со стороны пожилого американского лидера. По ее словам, в 1993 году Байден в одном из коридоров в Капитолии без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях.