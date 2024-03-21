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11:18, 21 марта 2024Культура

Козловского и Раппопорт вырезали из титров «Летучего корабля»

На премьерном показе «Летучего корабля» из титров исчезли Козловский и Раппопорт
Данила Козловский

Данила Козловский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Актеров Данилу Козловского и Ксению Раппопорт вырезали из титров фильма Ильи Учителя «Летучий корабль». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Об исчезновении упоминания артистов стало известно на премьерном показе картины в Москве. В киноадаптации популярного советского мультфильма Козловскому досталась роль Бабок-ежек. Раппопорт сыграла в «Летучем корабле» цыганку-гадалку, в финальном монтаже картины лицо актрисы закрыли маской.

Пресс-служба проекта отказалась комментировать внесенные в фильм изменения, уточнил источник.

Ранее стало известно, что «Летучий корабль» вышел в прокат на две недели позже из-за замены артистов, выступивших против специальной военной операции (СВО) на Украине. Создатели «Летучего корабля» подчеркнули, что съемки картины завершились до начала СВО. Впоследствии несколько сцен были пересняты.

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      Мария Рюрикова
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