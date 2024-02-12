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16:44, 12 февраля 2024Культура

В фильме «Летучий корабль» заменили выступивших против спецоперации артистов

Фильм «Летучий корабль» выйдет в прокат на две недели позже из-за замены актеров

Кадр: фильм «Летучий корабль»

Фильм режиссера Ильи Учителя «Летучий корабль» выйдет в прокат на две недели позже из-за замены артистов, выступивших против специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное письмо продюсеров картины.

Создатели «Летучего корабля» подчеркнули, что съемки картины завершились до начала СВО. Впоследствии несколько сцен с актрисой, уехавшей в Киев, были полностью пересняты. «Кроме того, в двух эпизодических ролях у нас были сняты артисты, которые высказались негативно о начале специальной военной операции. Мы также полностью поменяли "картинку"», — уточнили продюсеры.

«Летучий корабль» — это «труд без преувеличения тысяч людей, которые вложили весь свой талант и силы, чтобы зрители по всей стране смогли насладиться картиной», подчеркнули создатели фильма. «Если кто-то думал, что, покинув проект, он сможет испортить нашим детям праздник, то он ошибался: мы довели проект до завершения и надеемся на успех», — говорится в сообщении.

Выход «Летучего корабля» изначально должен был состояться 7 марта 2024 года. Начало проката перенесли на 21 марта.

Ранее актер Дмитрий Назаров лишился главной роли в новой экранизации романа «12 стульев» после критики спецоперации.

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      Мария Рюрикова
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