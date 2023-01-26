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15:03, 26 января 2023Культура

Дмитрий Назаров лишился главной роли в фильме после увольнения из МХТ

Назаров лишился главной роли в фильме после увольнения из МХТ и критики спецоперации

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Актер Дмитрий Назаров лишился главной роли в новой экранизации «12 стульев» после критики спецоперации и увольнения из МХТ имени Чехова. Об этом сообщает KP.RU.

В фильме артист должен был сыграть Кису Воробьянинова. Его напарником должен был стать Дмитрий Нагиев, которому предложили роль Остапа Бендера.

«Сам проект сейчас на паузе, у нас встал вопрос с заменой артиста. Дмитрий Назаров в фильме не останется — никто не хочет рисковать. Я не хочу упираться в какое-то личностное отношение, но я патриот своей страны, и конечно, от всего случившегося не в восторге. Я вам искренне скажу: я пророссийский человек, я за президента. И для меня то, что сделал Дмитрий Назаров — большой удар», — сказал режиссер картины Петр Зеленов.

В беседе с РИА Новости он заявил, что сцены с Назаровым будут пересняты, и добавил, что «найдет, кого снять».

13 января стало известно, что художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении из театра народного артиста России Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой. Причиной подобного решения послужили публичные заявления артиста, выступившего против проведения специальной военной операции на Украине.

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Евгений Шульгин
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