Литва закрыла границу для грузовиков из Калининграда без объяснения причин

ФТС: Литва без объяснения причин перестала пропускать грузовики из Калининграда

Литва перестала пропускать грузовики из Калининградской области без объяснения причин. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в Telegram.

Граница закрыта для грузовиков из России с 23:00 20 марта. По этой причине перед автомобильным пунктом пропуска Чернышевское образовалась очередь из 140 большегрузов. «Еще 25, оформленных калининградскими таможенниками, находятся на нейтральной полосе», — указано в сообщении.

12 марта на контрольно-пропускном пункте в Литве задержали первый автомобиль с российскими номерами. Им управлял гражданин Молдавии, который направлялся в Белоруссию.

