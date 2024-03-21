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15:50, 21 марта 2024Культура

МакSим поделилась размышлениями после перенесенной болезни

МакSим заявила, что должна сделать что-то более глобальное после болезни

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) в беседе с телеканалом «360» поделилась размышлениями после перенесенной болезни и комы.

«Сейчас возникает вопрос, для чего я понадобилась Богу здесь, ситуация была крайне тяжелая», — сказала артистка, отметив, что старается быть более внимательной и доброй к людям.

По мнению исполнительницы, она должна сделать что-то более глобальное. «К сожалению, я себя поймала на мысли, что немного подзабыла их смысл [песен] и с какими чувствами я их писала. За огромным количеством концертов, переездов, переодеваний, образов, я забыла сущность, суть того, что я хотела дать», — рассказала она.

Ранее была раскрыта дата возвращения МакSим на сцену. Отмечалось, что артистка планирует провести как минимум один небольшой концерт.

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      Варвара Кошечкина
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