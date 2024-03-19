Раскрыта дата возвращения МакSим на сцену

Mash: певица МакSим планирует вернуться на сцену в июне

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) планирует вернуться на сцену в июне. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что артистка планирует провести как минимум один небольшой концерт. В беседе с изданием певица подчеркнула, что на сегодняшний день в ее расписании только семья и спорт.

В ближайшие месяцы она хочет провести 40-минутный концерт в Новосибирске, затем большой осенний сольный концерт в Москве. Также исполнительница планирует выступать на корпоративах. По данным канала, цена за выступления МакSим снизила с 4,5 миллиона рублей до 3 миллионов.

Ранее МакSим отреагировала на появившиеся в сети новости о том, что она прекращает концертную деятельность и будет выступать только на закрытых корпоративах под фонограмму. Артистка назвала информацию о себе ерундой.

До этого появилась информация, что МакSим решила взять паузу и приостановить концертную деятельность. Отмечалось, что в ближайшее время исполнительница не сможет выходить на сцену в рамках больших шоу и туров в связи со сложностями исполнения песен вживую на фоне борьбы с алкогольной зависимостью. При этом артистка будет принимать заказы на выступления на частных корпоративах под фонограмму.