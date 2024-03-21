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11:07, 21 марта 2024Наука и техника

В сибирских озерах обнаружили ДНК мамонта

eLife: в отложениях сибирских озер обнаружили ДНК мамонта

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Международная группа ученых из России, Германии и США обнаружила в озерах Сибири ДНК древней вымершей мегафауны, включая мамонтов и шерстистого носорога. Результаты исследования опубликованы в журнале eLife.

Исследователи проанализировали керны (образцы пород), извлеченных в 2019 году из отложений двух арктических термокарстовых озер полуострова Ямал в Западной Сибири, которые датируются несколькими последними столетиями. Оказалось, что в них присутствует ДНК мамонтов и шерстистых носорогов — видов древней мегафауны, которые вымерли несколько тысяч лет назад.

Несовпадение между возрастом отложений и временем существования мамонтов и шерстистых носорогов объясняется таянием вечной мерзлоты. ДНК древних животных может попадать в озера вместе с талыми водами, что может значительно повлиять на палеоэкологические записи.

Результаты исследования показывают, что предыдущие сообщения об обнаружении ДНК мамонтов в относительно молодых отложениях может указывать не на более поздний срок вымирания этих животных, а на загрязнение слоев высвобожденным из мерзлоты генетическим материалом.

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      Александр Еникеев
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