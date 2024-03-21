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16:46, 21 марта 2024Ценности

Меган Фокс разорвала помолвку с женихом

Актриса Меган Фокс разорвала помолвку с женихом Колсоном Бейкером

Фото: Imagespace / Globallookpress.com

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс разорвала помолвку с женихом Колсоном Бейкером, более известным как рэпер Machine Gun Kelly. Об этом она рассказала в подкасте Call Her Daddy.

Ведущая выпуска Александра Купер предположила, что знаменитость перестала готовиться к свадьбе. «Все, что вы сказали, — это точные события, которые произошли, и я вижу, что они сбивают с толку людей», — призналась она, подтвердив высказывания собеседницы.

По словам Фокс, в настоящий момент она не готова озвучить статус отношений с Бейкером. «Что я могу сказать, так это то, что я называю его своей душой-близнецом. С ним всегда будет связь, несмотря ни на что», — заявила звезда.

В октябре 2023 года появилась первая информация о том, что Фокс решила отложить подготовку к церемонии. Тогда анонимный инсайдер рассказал, что возлюбленные планировали бракосочетание сразу же после первой встречи.

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      Мария Винар
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