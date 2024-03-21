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01:19, 21 марта 2024Мир

В Нью-Йорке загорелся небоскреб около мемориала 11 сентября

В Нью-Йорке загорелась крыша 72-этажного небоскреба около мемориала 11 сентября
СюжетПожар в Москве:

Фото: Mike Segar / Reuters

Утром 20 марта в Нью-Йорке на Манхэттене загорелся недостроенный небоскреб недалеко от мемориала, воздвигнутого в память жертв терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает Mirror.

На кадрах, опубликованных Sky News, виден столб серого дыма. Отмечается, что возгорание произошло на крыше 72-этажного здания, расположенного по адресу Гринвич-стрит, 125. Уточняется, что строительство небоскреба продолжается больше года.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неисправности системы кондиционирования воздуха в здании. На месте происшествия находятся по меньшей мере две бригады пожарной охраны Нью-Йорка и машина скорой помощи. Информации о пострадавших не сообщается.

В феврале 2023 года в строящемся небоскребе Moscow Towers в «Москва-Сити» произошел пожар. Инцидент произошел из-за возгорания утеплителя и стройматериалов на четвертом этаже здания.

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      Марина Совина
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