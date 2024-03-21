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17:18, 21 марта 2024Силовые структуры

Россиянка попала под следствие за финансирование террористов

СК возбудил в отношении москвички дело за перевод 400 тыс. рублей террористам

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве следователи возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности в отношении 37-летней жительницы столицы за перевод 400 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе московского управления Следственного комитета (СК) России.

Симоновский межрайонный следственный отдел предъявил женщине обвинение по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

По данным следствия, москвичка является сторонницей неназванной запрещенной в России международной террористической организации. Утверждается, что она перевела террористам 400 тысяч рублей.

Решается вопрос об аресте задержанной.

5 марта сообщалось, что Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил двух участников запрещенной в России террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») к 18 и 14 годам заключения.

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      Любовь Ширижик
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