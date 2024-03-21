Москвичи резко расхотели покупать один тип жилья

«Метриум»: спрос на новостройки в Москве снизился на десять процентов

В феврале 2024 года жители Москвы резко расхотели покупать один тип жилья — квартиры в новостройках — число договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) снизилось на десять процентов по сравнению с январем. Такие данные приводят эксперты риелторской и консалтинговой компании «Метриум», пишут «Известия».

Во втором месяце года Росреестр зафиксировал 4800 ДДУ на первичном рынке столицы. При этом обычно в феврале наблюдается повышение интереса к недвижимости, отметили специалисты. Снижение показателя на десять процентов зафиксировали и относительно февраля 2023 года. Итоги нынешнего года оказались худшими для московского рынка новостроек с 2017-го, когда в феврале заключили 3300 ДДУ.

Причину сокращения спроса на новостройки в начале 2024 года аналитики видят в снижении лимитов по льготной ипотеке и сложностях с оформлением кредитов — например, когда попытались обязать застройщиков платить дополнительную комиссию за выдачу субсидированной ипотеки покупателям.

«Сейчас многие банки отказались от этой практики, но последствия противостояния девелоперов и банкиров до сих пор отражаются в статистике», — пояснил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

Ранее сообщалось, что россияне отвернулись от ипотеки — в начале 2024 года количество заявок на оформление кредитов упало из-за ужесточения требований к заемщикам, а также на фоне возможного пересмотра Центробанком (ЦБ) ключевой ставки.