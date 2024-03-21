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08:48, 21 марта 2024Силовые структуры

На Камчатке ФСБ задержала мужчину за финансирование террористов

ФСБ задержала жителя Камчатки за финансирование террористов в Сирии

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

ФСБ задержала жителя Камчатки по подозрению в финансировании террористических организаций в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, выходец одной из среднеазиатских республик переводил деньги террористам на покупку вооружения, боеприпасов, экипировки и в иных целях.

Против мужчины возбудили дело по статьям о финансировании терроризма и покушении на финансирование терроризма.

Ранее суды в Хабаровске вынесли приговоры девятерым выходцам из стран Центральной Азии за содействие международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России международная террористическая организация).

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      Екатерина Кашурникова
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