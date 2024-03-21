На Украине экс-министра образования приговорили к 15 годам за связи с Россией

Экс-министра образования Украины Табачника осудили за сотрудничество с Россией

В Киеве заочно осудили экс-министра образования Дмитрия Табачника и бывшего начальника Государственной регистрационной службы Дмитрия Ворона. Как сообщает в Telegram-канале Служба безопасности Украины (СБУ), бывшие чиновники якобы сотрудничали с Россией.

«Благодаря доказательной базе СБУ 15 лет лишения свободы заочно получил экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник и к 12 годам заочно приговорили бывшего главу Государственной регистрационной службы Дмитрий Ворона. Также у осужденных конфисковано их имущество более чем на 200 миллионов гривен», — сообщается в пресс-релизе.

В силовом ведомстве добавили, что экс-чиновники якобы находились в прямом контакте с кадровым сотрудником Федеральной службы безопасности и консультировали глав новых российских регинов Владимира Сальдо и Евгения Балицкого.

Ранее в СБУ сообщили о приговоре для главы российской администрации в Балаклее. Неназванного мужчину осудили на 14 лет лишения свободы.