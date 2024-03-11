Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:58, 11 марта 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о сроке для главы российской администрации в Балаклее

СБУ: глава российской администрации в Балаклее получил 14 лет лишения свободы

Украинский суд приговорил главу российской администрации Балаклеи Харьковской области к лишению свободы сроком 14 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 11 лет. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

Как отметило ведомство, правоохранительные органы Украины задержали чиновника после перехода Купянска под контроль Киева. Имя осужденного не уточняется.

Суд также конфисковал у чиновника имущество, в частности недвижимость общей площадью около 200 квадратных метров и внедорожник премиум-класса.

Ранее 44-летнего жителя Балаклеи Харьковской области приговорили к трем годам тюрьмы за уклонение от призыва в армию. Следствие выяснило, что мужчина в феврале 2023 года получил повестку в военкомат, но не явился по ней. Вместо этого он скрывался у своего знакомого на даче.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава ЦРУ назвал срок нового контрнаступления ВСУ

      Глава ЦРУ предрек еще большие потери территорий на Украине

      В Британии заявили об уничтожении полученных ВСУ от ФРГ ЗРК Patriot

      Назван шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

      В США раскрыли траты на сдерживание России в Европе

      Зеленский не захотел видеть французские войска на Украине

      Прослывшая «полной Кайли Дженнер» модель показала фигуру в нижнем белье

      Выдавшая oрдер на арест Путина судья стала новым главой МУС

      Опрос показал отношение поляков к россиянам и американцам

      В Бундестаге обвинили Россию в утечке разговора немецких офицеров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше