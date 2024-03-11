На Украине сообщили о сроке для главы российской администрации в Балаклее

СБУ: глава российской администрации в Балаклее получил 14 лет лишения свободы

Украинский суд приговорил главу российской администрации Балаклеи Харьковской области к лишению свободы сроком 14 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 11 лет. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

Как отметило ведомство, правоохранительные органы Украины задержали чиновника после перехода Купянска под контроль Киева. Имя осужденного не уточняется.

Суд также конфисковал у чиновника имущество, в частности недвижимость общей площадью около 200 квадратных метров и внедорожник премиум-класса.

Ранее 44-летнего жителя Балаклеи Харьковской области приговорили к трем годам тюрьмы за уклонение от призыва в армию. Следствие выяснило, что мужчина в феврале 2023 года получил повестку в военкомат, но не явился по ней. Вместо этого он скрывался у своего знакомого на даче.