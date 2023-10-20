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16:02, 20 октября 2023Бывший СССР

Украинца приговорили к тюрьме за уклонение от армии

ТСН: жителя Балаклеи приговорили к трем годам тюрьмы за уклонение от армии

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

На Украине 44-летнего жителя Балаклеи Харьковской области приговорили к трем годам тюрьмы за уклонение от призыва в армию. Об этом сообщило издание ТСН в своем Telegram-канале.

Следствие выяснило, что мужчина в феврале 2023 года получил повестку в военкомат, но не явился по ней. Вместо этого он скрывался у своего знакомого на даче.

На суде обвиняемый заявил, что не готов брать в руки оружие и направлять его на другого человека.

Ранее украинская таможня выяснила, что треть гуманитарной помощи, предназначенной военным, пропадает. С начала 2023 года обнаружили 3 тысячи случаев пропажи.

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      Александр Слабиев
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