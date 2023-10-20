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15:19, 20 октября 2023Бывший СССР

На Украине пропала треть предназначенной для военных гуманитарной помощи

Украинская таможня выявила 3000 случаев пропажи гуманитарной помощи для военных

Фото: Costas Baltas / Reuters

Государственная таможенная служба Украины выявила три тысячи случаев пропажи гуманитарной помощи для военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится на сайте службы.

Таможня проверила девять тысяч фактов ввоза гуманитарной помощи для 200 частей ВСУ с начала 2023 года. Выяснилось, что в трех тысячах случаев она не дошла до получателя.

Таможенники направили обращения о нарушениях закона.

Ранее бывший украинский пограничник рассказал, сколько стоит выехать с Украины, чтобы избежать мобилизации. По его словам, такая незаконная услуга стоит от 5 до 10 тысяч долларов.

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      Александр Слабиев
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