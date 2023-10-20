Бывший украинский пограничник рассказал о бегстве мужчин за рубеж

Бывший украинский пограничник Сыровой рассказал о бегстве мужчин за рубеж

Бывший украинский пограничник Руслан Сыровой рассказал о том, как за границу бегут мужчины из-за идущей на Украине мобилизации. Его цитирует РИА Новости.

«Люди бегут из страны из-за того, что идет сильная мобилизация и люди не хотят воевать», — сообщил он. Поток через границу идет очень большой, например, по его словам, через один пункт пропуска на венгерской границе за неделю проходит около 10 мужчин.

По его словам, сейчас с Украины старается уехать максимальное количество мужчин, поэтому услуги по пересечению границы очень востребованы. Цена на них стоит от 5 тысяч до 10 тысяч долларов. Самый дорогой выезд с Украины — оформленный официально.

«Эти деньги платятся, потом они же уже идут на руководство пограничной службы. А та уже уведомляет людей, которые сидят на постах на проверке документов, что такого человека надо пропустить», — пояснил Сыровой.

Ранее Государственное бюро расследований Украины выяснило, что сотрудник военкомата в Ивано-Франковске фиктивно зачислял на военную службу футболистов и тренеров. По данным ведомства, фигурант зачислил в роту охраны семь человек из числа игроков и тренеров местной профессиональной футбольной команды.