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13:54, 21 марта 2024Бывший СССР

На Украине обвинили власти в попытке законодательно закрепить коррупцию

Разумков: ОП Украины и «Слуга народа» пытаются закрепить коррупцию в законах
Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Офис президента (ОП) Украины и пропрезидентская фракция «Слуга народа» стремятся законодательно закрепить коррупцию, пытаясь внести «правильные» поправки в законопроекты. Об этом в Telegram заявил бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Власть продолжает превращать парламент в невесть что, закладывая в правильные законопроекты абсолютно коррупционные поправки», — утверждает Разумков.

По его словам, «слуги» и ОП «прячут» в поправках повышение зарплат членам Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку до 100 тысяч гривен (около 2,6 тысячи долларов). Такие инициативы Разумков считает неприемлемыми во время военных действий в стране. Он добавил, что в поправках также предусматривается возможность родственникам руководства комиссии работать в связанных организациях.

Бывший спикер Рады, в частности, обвинил в продвижении коррупционных поправок депутата от «Слуги народа» Даниила Гетманцева. Как утверждает Разумков, он «практически прямо признается», что закон, необходимый для продолжения финансовой помощи Украине, не подписывается в офисе президента, так как из него убрали «интересы» власти.

Ранее Разумков заявлял, что Верховная Рада Украины утратила способность принимать решения, а вся власть в стране в настоящее время принадлежит президенту Владимиру Зеленскому.

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      Алевтина Запольская
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