На Украине обвинили власти в попытке законодательно закрепить коррупцию
Офис президента (ОП) Украины и пропрезидентская фракция «Слуга народа» стремятся законодательно закрепить коррупцию, пытаясь внести «правильные» поправки в законопроекты. Об этом в Telegram заявил бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
«Власть продолжает превращать парламент в невесть что, закладывая в правильные законопроекты абсолютно коррупционные поправки», — утверждает Разумков.
По его словам, «слуги» и ОП «прячут» в поправках повышение зарплат членам Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку до 100 тысяч гривен (около 2,6 тысячи долларов). Такие инициативы Разумков считает неприемлемыми во время военных действий в стране. Он добавил, что в поправках также предусматривается возможность родственникам руководства комиссии работать в связанных организациях.
Бывший спикер Рады, в частности, обвинил в продвижении коррупционных поправок депутата от «Слуги народа» Даниила Гетманцева. Как утверждает Разумков, он «практически прямо признается», что закон, необходимый для продолжения финансовой помощи Украине, не подписывается в офисе президента, так как из него убрали «интересы» власти.
Ранее Разумков заявлял, что Верховная Рада Украины утратила способность принимать решения, а вся власть в стране в настоящее время принадлежит президенту Владимиру Зеленскому.