На Украине заявили об утрате Верховной Радой способности принимать решения

Нардеп Разумков: все решения на Украине принимает президент, а не парламент

Верховная Рада утратила способность самостоятельно принимать решения, на Украине вся власть в настоящий момент принадлежит президенту Владимиру Зеленскому. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Разумков, передает РИА Новости.

«Сегодня Рада не субъектна. Сегодня нет Рады, кабинета министров, а есть офис президента. Решения в государстве принимает президент. Депутаты, в первую очередь от большинства, выступают в качестве кнопки, которую давят за решения, принятые президентом и его офисом», — передаются в публикации слова Разумкова.

Нардеп добавил, что многие парламентарии готовы выйти из законодательного собрания, потому что боятся ответственности за решения, которые их принуждают принимать, но власть не позволяет таким депутатам оставить мандат.

Ранее Разумков также высказался о проблемах мобилизации на Украине. По словам нардепа, в государственном бюджете нет средств на проведение нового призыва.