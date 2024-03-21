В Раде признали нехватку средств на новую мобилизацию

Депутат Рады Разумков: в бюджете Украины не хватает средств на мобилизацию

В утвержденном на 2024 год бюджете Украины не заложены траты на проведение новой мобилизации. Нехватку средств в государственной казне признал депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает ТАСС.

«Брать [средства] негде. Потому что то, как это сегодня происходит, приведет к тому, что мы попадем в огромную [финансовую] пропасть. У нас с вами и так дефицит бюджета. У нас дефицит составлял 47 процентов, когда принимался бюджет на этот год», — передаются в публикации слова нардепа.

Он отметил, что Киев финансирует оборонительный сектор из собственных средств, а деньги иностранных кредиторов нужны на выполнение государством социальных обязательств. Исходи из структуры расходов украинского бюджета, средства для проведения мобилизации нужно искать внутри страны.

Ранее о способах решения проблемы нехватки денег на проведения мобилизационных мероприятий высказался премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По словам главы правительства, Вооруженные силы Украины могут снизить контрольные цифры численности призыва.