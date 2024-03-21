Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:59, 21 марта 2024Бывший СССР

В Раде признали нехватку средств на новую мобилизацию

Депутат Рады Разумков: в бюджете Украины не хватает средств на мобилизацию

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В утвержденном на 2024 год бюджете Украины не заложены траты на проведение новой мобилизации. Нехватку средств в государственной казне признал депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает ТАСС.

«Брать [средства] негде. Потому что то, как это сегодня происходит, приведет к тому, что мы попадем в огромную [финансовую] пропасть. У нас с вами и так дефицит бюджета. У нас дефицит составлял 47 процентов, когда принимался бюджет на этот год», — передаются в публикации слова нардепа.

Он отметил, что Киев финансирует оборонительный сектор из собственных средств, а деньги иностранных кредиторов нужны на выполнение государством социальных обязательств. Исходи из структуры расходов украинского бюджета, средства для проведения мобилизации нужно искать внутри страны.

Ранее о способах решения проблемы нехватки денег на проведения мобилизационных мероприятий высказался премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По словам главы правительства, Вооруженные силы Украины могут снизить контрольные цифры численности призыва.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      В Киеве прогремели три серии мощных взрывов за 20 минут. Повреждены два предприятия

      В России создадут «Ежик-РСЗО»

      Умер актер из «Бегущего по лезвию»

      Груженая лесом фура врезалась в молоковоз и протаранила магазин в регионе России

      53-метровую скважину пробурили до застрявших в Приамурье горняков. Под завалами 15 человек, с ними нет связи трое суток

      Пашинян обсудит с США и ЕС развитие Армении

      Бывшая жена тренера Кольцова высказалась о его смерти

      Посол рассказал о попытках США жестко контролировать торговлю России и Турции

      Собчак высказалась о спорах с мужем

      «Белгород-Арена» оказалась повреждена после обстрела из Vampire

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше