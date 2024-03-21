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18:21, 21 марта 2024Путешествия

Нападение дикого слона на автобус с туристами в Африке попало на видео

Daily Mail: дикий слон напал на автобус с туристами во время сафари в ЮАР

Слон напал на автобус с туристами и едва не перевернул его во время сафари в национальном парке Пиланесберг в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Нападение животного попало на видео, которым делится издание Daily Mail.

На кадрах видно, как дикий зверь подходит к автобусу и дважды приподнимает его хоботом и бивнями. Хотя водитель кричит и бьет по корпусу машины, это не останавливает слона. Он отталкивает автобус, но продолжает смотреть в его сторону, размахивая ушами.

В это время гид пытается развернуться и отъехать. «Нет, хватит, хватит», — говорит мужчина животному, сложив руки в молитвенном жесте. На этом запись прерывается. Неизвестно, чем завершился инцидент с нападением слона.

В Китае на туристку напала стая диких обезьян. Макаки искусали женщину так, что она попала в больницу.

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      Мария Борисова
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