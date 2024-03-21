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14:29, 21 марта 2024Экономика

Одна европейская страна объявила о победе над ростом цен

ЦБ Швейцарии первым из эмитентов мировых резервных валют снизил ключевую ставку

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Национальный Банк Швейцарии первым из эмитентов мировых резервных валют снизил ключевую ставку — с 1,75 до 1,5 процента. Регулятор объяснил решение, которого не ожидало большинство аналитиков, тем, что рост цен в этой европейской стране уже несколько месяцев держится в целевом диапазоне ниже двух процентов.

Смягчение монетарной политики стало возможным благодаря успешному завершению борьбы с инфляцией, которая велась в течение последних двух с половиной лет, заявили в ЦБ. Швейцарский Центробанк в 2022 году поднял ключевую ставку на фоне всплеска инфляции. До этого в стране она была отрицательной и находилась на уровне минус 0,75 процента.

Констатировав снижение инфляционного давления, регулятор отметил, что, согласно новому прогнозу, инфляция в Швейцарии, вероятно, также останется на нынешних позициях в течение следующих нескольких лет.

Ранее Глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард отказалась брать на себя обязательства по дальнейшему снижению ставок после первого шага, который, как ожидается, будет сделан в июне этого года. С сентября 2023-го ключевая ставка ЕЦБ удерживается на рекордном уровне в 4,5 процента.

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      Дмитрий Воронин
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