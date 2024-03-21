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17:30, 21 марта 2024Среда обитания

Одна категория россиян оказалась готова потратить на жилье горы денег

Level Group: миллениалы оказались готовы потратить на жилье более 20 млн рублей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Миллениалы (рожденные с 1981 по 1996 год) в России в большей степени, чем представители других поколений, склонны к покупкам элитного жилья. К такому выводу пришли аналитики компании Level Group, передают «Известия».

Каждый четвертый миллениал готов потратить на новое жилье более 20 миллионов рублей (27 процентов). От 15 до 20 миллионов рублей готовы вложить в недвижимость еще 20 процентов, 17 процентов — от 12 до 15 миллионов, еще 15 процентов — от 6 до 12 миллионов. Оставшиеся 20 процентов не готовы купить квартиру дороже шести миллионов рублей.

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Эксперты уверены, что в ближайшее время миллениалы окажутся ключевыми покупателями недвижимости в России. «В возрастной структуре покупателей Level Group почти 60 процентов покупателей относятся именно к этому поколению, и его доля планомерно растет (плюс 19 процентных пунктов к 2017 году)», — сообщила пресс-служба компании.

Особое внимание миллениалы уделяют удобству планировки. В жилом комплексе они хотели бы иметь парковочные места и включенные услуги консьерж-сервиса. Социальная инфраструктура, такая как детские сады, спортивные и детские площадки и школа, также играют важную роль в выборе жилья. Для миллениалов также важна близость дома к парку и низкий уровень шума.

Ранее россиянам посоветовали не вкладываться в недвижимость, поскольку она перестала быть надежным активом для инвестиций. По словам заместителя главы комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артема Кирьянова, в настоящее время срок окупаемости жилья вырос с 20 до 50 лет.

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      Мария Черкасова
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