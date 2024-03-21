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00:07, 21 марта 2024Бывший СССР

Офис Зеленского подтвердил визит Салливана в Киев и раскрыл подробности беседы

Ермак подтвердил, что Салливан посетил Киев
Джейк Салливан и Андрей Ермак

Джейк Салливан и Андрей Ермак. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак подтвердил визит помощник главы США по национальной безопасности Джо Байдена Джейк Салливана в Киев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик рассказал, что в ходе встречи они обсудили дальнейшую помощь Киеву со стороны Вашингтона, а также подготовку к Глобальному саммиту мира. «Услышал от Салливана об абсолютно несомненной поддержке со стороны США, о двухпартийной поддержке», — рассказал он.

В свою очередь, Ермак выразил благодарность Вашингтону за новый пакет военной помощи Киеву на сумму 300 миллионов долларов, в который войдут боеприпасы для 155-миллиметровых гаубиц и управляемой ракетной системы залпового огня.

Ранее о тайном визите представителя американской администрации в Киев сообщило агентство Reuters. По его данным, в ходе встречи Салливан пообещал, что Вашингтон сможет выделить Киеву крупный пакет помощи, который ранее был заблокирован республиканцами.

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      Марина Совина
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      Офис Зеленского подтвердил визит Салливана в Киев и раскрыл подробности беседы

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