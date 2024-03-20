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22:33, 20 марта 2024Мир

Помощник президента США тайно посетил Киев и пообещал ВСУ крупный пакет помощи

Помощник Байдена Салливан посетил Киев и обсудил с Ермаком помощь Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Помощник президента США по национальной безопасности Джо Байдена Джейк Салливан тайно посетил Киев. Об этом сообщает Reuters.

Как стало известно агентству, в ходе поездки Салливан провел встречу с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Представитель американской администрации заявил, что Вашингтон сможет выделить Киеву крупный пакет помощи, который ранее был заблокирован республиканцами. «Со своей стороны мы уверены, что сможем сделать это. Мы передадим Украине эту помощь», — утверждал он, отметив, что процесс «и так занял слишком много времени».

Салливан также добавил, что поддержка США Украины продолжится.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) заявил, что США следует передавать военную помощь Украине в кредит, а не безвозмездно. В свою очередь, бывший глава МИД Украины Павел Климкин назвал нечестным требование США к Украине о возврате кредитных долгов.

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      Марина Совина
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